宜蘭縣今天（19日）新增1例本土登革熱確診病例，累計宜蘭縣已有3人是本土確診，宜蘭縣衛生局表示，新增的個案雖然近期沒有縣外旅遊史，但個案與外縣市至宜蘭縣旅遊的確診個案足跡重疊，可能是因此感染登革熱。

宜蘭縣衛生局表示，新增的個案是60多歲的男性，10月10日有頭痛、頭暈、倦怠，後來又有喉嚨腫痛、咳嗽、流鼻水、皮膚發癢、皮疹等症狀，醫療院所16日檢測NS1為陽性，17日檢驗證實登革熱確診。

衛生局表示，該個案同住家人1人，無相關症狀，經疫調顯示，該名個案在發病前14天，曾與外縣市至本縣旅遊的確診個案有重疊足跡，不排除可能是經由蚊子叮咬確診個案，甚或是無症狀的潛藏感染者而傳染。

衛生局指出，宜蘭縣有許多觀光旅遊的熱門景點，南北人流移動頻繁；由於登革熱從發病前1天到後5天都有傳染力，請醫療院所提高警覺，如遇有發燒、關節痛及出疹等登革熱疑似症狀民眾，請及早通報，以利衛生單位及時採取後續防治措施。