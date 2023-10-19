彰化1名林姓男子冒用立委陳素月名號詐騙，將1名被害人詐得738萬元。（檢方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化１名曾在立委辦公室擔任過義工的林姓男子，於2019年至2021年間對外謊稱是「陳素月委員助理」，並冒用立委陳素月大頭貼在LINE以「陳素月」註冊帳號，從事投資詐騙，成功騙得1名被害人738萬餘元。彰化地檢署日前偵結該案，依詐欺罪嫌將林男提起公訴。

檢方起訴指出，2019年2月至2021年6月間，被告林男對外謊稱是「陳素月委員助理」，且未取得陳素月授權及同意下，使用其大頭貼圖像，在Line社群以「陳素月」註冊帳號，謊稱土地重劃投資1年可獲利3至5倍，並出示與委員的對話，誘騙陳男上鉤。

陳男不疑有他，在林男要求下，雙方約在台中及彰化的超商、星巴克、火車站等處面交款項，或是網路轉帳，甚至將提款卡交付給林男自行領款，每次金額從數萬元至50萬元不等，幾乎被林男當成提款機，總計35次共交付給林男738萬8000元。

因「投資」一直沒有下文，被害人陳男驚覺有異，遂向立委陳素月求證，才知道遇到騙子，而陳素月也與陳男報警提告。

檢方查出林男曾於2018年犯下傷害案，被判3月徒刑又假冒立委陳素月名號從事假投資真詐騙，雖然坦承犯案，但惡性不輕，依詐欺罪嫌提起公訴。