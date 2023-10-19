彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴，他未出庭遭法院通緝，去年他向外交部駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照遭拒，且扣留原護照並註銷，彭文正不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院認為外交部依法處分，判決駁回彭的請求。

合議庭表示，外交部的處分也載明「如擬返國，可逕向我駐外外館處申請專供返國使用之旅行文件持憑返國。」，彭文正可依循此方式申辦入國證明書等旅行文件持憑返國，原處分自無侵害他返國的基本權利。全案可上訴。

彭文正2021年6月9日持我國護照出境赴美，因涉嫌妨害名譽案件，經台地方法院於在同年11月19日發布通緝，且通知移民署，移民署即依入出國及移民法第6條第1項第2款之規定，禁止彭男出國。

彭文正因所持原護照效期在去年10月22日到期，10月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照， 辦事處以他經移民署禁止出國，並經該署通知外交部，處分不予核發護照，並扣留原護照、廢止原核發護照之處分並註銷原護照，彭文正不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，彭文正遭通緝，外交部駐舊金山台北經濟文化辦事處的處分，於法核無違誤，彭文正請求撤銷原處分，並訴請外交部應依他在去年10月19日之申請，作成核發中華民國普通護照之行政處分，均於法無據，不應准許。