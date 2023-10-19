中國國家主席習近平今天談及以巴衝突表示，當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控，而解決以巴衝突根本出路是建立獨立巴勒斯坦國。

央視報導，習近平上午在北京人民大會堂會見出席第3屆一帶一路國際合作高峰論壇的埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）時，作出上述表示。

據報導，習近平就當前以巴局勢闡明中方原則立場，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控，造成嚴重人道主義危機。

習近平表示，「解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處」。

習近平說，中方讚賞埃及為推動局勢降溫發揮的重要作用，支持埃及開闢人道主義走廊的努力，願與埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

報導另引述馬德布利說，埃及和阿拉伯國家高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上一貫秉持公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1121019