據統計，印尼為世界人口第4大國，世界銀行指出，有4成印尼人「經濟不安全」，隨時因為氣象天災讓其落入貧窮狀態，如好鄰居基金會在印尼協助的個案「Nisa」，其媽媽患有身心疾病、父親不見了，11歲的她心智年齡只有3歲，在好鄰居基金會訪視後，現在已成長至5歲，但還要更多的關注。

印尼與台灣關係密切，其中一個原因為如家庭幫傭、看護工等台灣社福移工多數來自印尼，除了協助個案外，好鄰居也在當地成立婦女團體，教導當地婦女利用農產品製作如飲料等品牌產品外，也讓其學習蝦皮、IG等線上販售，

印尼是好鄰居最早開始資助兒童計畫的國家，其他還有蒙古、巴拉圭、烏干達等國也需要幫助，好鄰居基金會秘書長楊國正說，台灣好鄰居基金會從2020年起協助海外計畫，目前已協助1067名兒童，近年也著力在婦女團體成立合作社，讓其透過本身優勢、創業，每人收入約3萬8000餘元，與當地收入相當，協助包括財務管理等。

捐款可洽好鄰居基金會。