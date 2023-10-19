韓籍男星具俊曄去年與大S（徐熙媛）閃婚，時常在社群秀恩愛，他近日與多位藝術家參加2023台北國際藝術展覽會，今（19日）分享創作理念及對大S的愛意，日前有網友發現在他參展的作品中，有幅疑似以大S照片為模型的馬賽克畫，他今證實，「沒錯，這幅是我的太太，我在選我老婆的照片時，發現這張照片眼神各方面都很美麗，所以才會有這蠻有趣的表現方式」。

具俊曄說，大S是他創作的繆思，每一次的創作過程都會詢問她的想法，「這次是全部創作完才給老婆看，她看完後說『歐巴很厲害！怎麼會做出這麼好的作品』，我的謬思女神稱讚我，我當然非常開心」，小S（徐熙娣）看到作品後也是直呼很美。

他表示之後會繼續以大S為主題創作，「我也有已經創作好還沒曝光的鑽石型、金字塔作品，我想把世界上最好最大的鑽石送給她，金字塔則是她的最愛」。具俊曄在這次參展的展區除了擺放他所創作的大S作品，旁邊也有放他的自畫像，兩幅作品在一起就像婚紗照，他害羞笑說：「我本來只想放熙媛，但如果只有一個看起來會很孤單，所以才又再創作一個作品。」熱愛創作的他，透露明年將舉辦個人展。