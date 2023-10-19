時序即將進入十一月深秋，一年一度的苗栗銅鑼杭菊季即將登場。屆時當地將呈現秋雪覆地、金黃耀眼的怡人景致，客家村落也會被妝點得繽紛燦爛！遊客除可賞杭菊，也可至姜太公中部道場客家大院遊憩祈福，為杭菊之旅留下美好回憶。

苗栗銅鑼杭菊季將起跑，逛客家大院拜姜太公。（圖／姜太公中部道場客家大院）

姜太公中部道場客家大院腹地廣大，綠意盎然，環境優美，整體規劃融合宗教元素，遊客、信眾絡繹不絕，是全台最大宗教文化園區。大院主祀姜太公，由於前身為媽祖村，也供奉湄洲媽祖、白沙屯媽祖、北港媽祖、鹿耳門媽祖、松山媽祖、板橋媽祖、南天宮金媽祖等七尊媽祖，並擁有全台唯一的「七彩神轎」，全年開放遊客鑽轎腳祈福。另外，以傳統客家米倉為造型的天地財庫、兩百年土地公也是園區熱門景點，遊客可以領發財米求財、拜拜祈福以及體驗過火七星陣。

姜太公道場戮力實踐道濟眾生之遠大志業，並以七星燈道家大法與信眾結緣，歷經十餘年耕耘，已累積海內外數十萬信眾。姜太公道場指出，盼望客家大院能跟在地鄉親共生共贏，帶動國旅新風潮，讓客家大院能成為世界認識中華道家文化傳承的重要窗口。