台北流行音樂中心2020年完工啟用不到1年外牆磁磚就出現剝落情形，今年7月再被爆出南面馬賽克磁磚剝落。民進黨台北市議員何孟樺痛批，事發至今磁磚仍持續剝落，若不幸砸中民眾更將衍生國賠問題，質疑難道是覺得在不死人，文化局及北流才消極不處理？文化局長蔡詩萍則承諾，將列長期及短期規畫改進。

何孟樺批評，北流南面基地外牆的馬賽克磁磚7月就被爆出有剝落情形，不過事發至今3個多月卻仍未見修復，且7月媒體報導時，南港工務所曾說會提第三方鑑定，至今也未見報告結果。

北市新工處說明，勘驗結果顯示磁磚應是受到極端氣候影響，熱脹冷縮導致磁磚剝落，北流也已將剝落磁磚補貼上去，新工處也坦言並無送第三方鑑定。北流執行長梁序倫則表示，當時有請建築師公會到現場勘查，不過由於範圍高達8000平方公尺，面積太大，若要處理整片外牆，工程規模較大且預估需要數千萬，因此目前只能分次處理剝落部分，且北流目前只能自行處理裙樓以下剝落磁磚，若要處理裙樓以上剝落情形，則需使用高空吊車。

何孟樺質疑，北流努力自行將2公尺以下磁磚貼回去，但2公尺以上文化局跨局處溝通至今磁磚仍不斷剝落，且磁磚剝落已不是第一次發生，難道因為花費高、工程規模大就兩手一攤讓磁磚持續剝落？另外，她也質疑，雖然新工處說明是因為受到季候影響，難道當時都審並無將極端氣候考量進去，或是目前技術無法考量、掌握極端氣候影響？若是如此，台北市其他用到磁磚的公共工程品質堪憂。

何孟樺拿出裝有剝落磁磚的塑膠袋痛批，昨天她的團隊在北流南基地撿到這些磁磚，難道因為磁磚砸不死人，才會3個多月了還消極不處理？雖然磁磚不大，但若是砸到小朋友或其他民眾，還會有國賠問題。

蔡詩萍則承諾，會盡快與北流討論並提出檢討報告及優化報告，針對磁磚剝落部分，短期內會提出基本防護措施；長期部分則會規畫修復方式。梁序倫表示，目前已指派清潔公司清理掉落磁磚，北流也備有備用之磁磚即時補上，不過若要處理整片外牆，因為場內25家店家都在營業且目前也有展覽，為不讓施工造成影響，可能需階段性處理，短期內會與文化局等相關局處研議後續整修方式。