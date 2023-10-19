勞退新制自2005年上路至今18年，據勞動部統計，截至今年7月底已有103萬名勞工參與自提退休金，佔全體提繳人數746萬人約13.8%。而在有自提勞退金的勞工之中，直接提滿6%者占比近9成。8月最新平均提繳工資為4萬4120元，創歷史新高。

勞動部說明，勞工自願提撥6%的比例，按照月提繳工資分級表來看，級距在3萬6301元至4萬5800元有22.2萬餘人，薪資2萬8801元至3萬6300元的勞工有13萬人，合計達35萬多人；薪資級距最高組11萬101元以上的勞工，也有近13.4萬人。顯示越來越多勞工關切自身的退休金，選擇提撥至勞退專戶中。

勞退自提有3大好處：1、儲蓄，增加勞退金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。2、節稅，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。3、保證收益，勞退金專戶享有不低於以銀行2年定存利率的之收益保障，實際操盤長期平均報酬率約4%。

至於缺點，則是自提的資金會從每月薪資中扣除，因此，申請自提後，每月實際薪水將減少1%至6%，生活上能運用的資金也隨之減少。

專家表示，在不影響日常生活所需資金的範圍內，自提比率選擇6%提滿，對於未來退休金的挹注將最有感。

以月薪5萬、提繳30年、資金報酬率3%來試算，未自提只靠雇主提繳6%，滿60歲時可累積175萬7100元，按月領約8545元。若選擇自提6%，則可累積351萬4200元，按月領約1.7萬元。