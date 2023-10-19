俄烏戰爭未平之際又爆發以巴衝突。菲律賓參謀總長布勞納今天說，菲律賓軍方暫時未監測到任何對台灣發動攻擊的意圖，但菲國軍隊已做好準備應變任何可能發生的不測。

布勞納（Romeo Brawner）今天受邀與菲律賓外國記者協會座談。中央社提問，俄烏戰爭和以巴衝突相繼爆發，使西方國家分心，有分析家認為，部分國家可能趁此時機發動攻擊，例如台灣海峽可能爆發戰爭，他如何評估這項可能性。

布勞納說，他也聽到這樣的分析，認為烏克蘭和俄羅斯，以及以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）相繼發生戰爭下，印太地區其他國家可能趁勢發動攻擊。

他表示：「就菲律賓武裝部隊而言，我們沒有監測到任何此類報告，尤其是針對台灣的任何攻擊意圖，但我們已做好準備應變任何可能發生的狀況。」

布勞納說：「事實上，我們正經歷所有的這些演習。我們不斷訓練，不僅是單邊或雙邊的，還有多邊的演習，因為我們相信，我們真正必須推動的努力之一就是多邊防衛合作。不僅是我們自己進行防衛演練，而是與志同道合的國家共同努力合作。」

他表示：「這就是為什麼我到處探訪（菲國基地），告訴我們的士兵，我們必須為任何事情做好準備。」

布勞納說：「如果我們認為一切都會和平…我們不能這樣想，我們武裝部隊不能承擔這樣的後果。」

不過，針對菲國軍方是否可能與台灣展開防務合作，布勞納說：「就菲律賓武裝部隊而言，我們與台灣沒有任何接觸。我們認為未來不會跟他們有任何合作。」（編輯：韋樞）1121019