為維護學童脊椎發育，教育部推動書包減重，以書包重量最多為學童體重8分之1為限。民進黨台北市議員何孟樺指出，據了解，有學童書包近14公斤，更準備相等重量的書包請教育局長湯志民試揹，但湯卻連要揹起來都顯得吃力。何孟樺表示，學生健康應是教育政策重中之重，並提出4項要求希望教育局改進。

今台北市議會舉行教育相關部門質詢，何孟華指出，教育部1999年起至2011年陸續推出書包減重政策，詢問湯志民，是否了解目前學童書包重量及北市目前實施狀況。湯回應，雖然持續推廣，但成效有限，他進一步提到，依照標準書包重量以學生體重8分之1為上限，在低年級最高為4.5公斤，高年級最高為6.25公斤。

不過，湯志民坦言，目前低年級平均書包重量高一點會到5.8公斤，最重則為9公斤。湯正想說明高年級數據時，何孟樺打斷他並質疑，低年級就要9公斤？何孟樺並於現場準備1個目前中年級平均值約為3.5到4公斤的書包，及另一個為中年級最大重量13.4公斤的書包，邀請湯試揹看看他受不受得了。

語畢，何孟樺先拿著3.5公斤的紅色書包走到質詢台前邀請湯志民試揹，雖然揹帶較小，湯揹上過程略微輕鬆。何孟樺緊接著拿出13.4公斤的書包，希望湯試著揹起來，不過湯剛接手，就無奈地笑著搖頭表示沒辦法。

何孟樺表示，這樣的重量太誇張，雖然中央書包減重政策陸續退場，但她希望教育局把學童安全健康擺在重中之重，不要再揹那麼重的書包上課，並進一步要求教育局，除固定檢測書包重量，也應固定調查回家作業減量情形、書包減重深入於補習班及安親班等推廣、定期落實書包減重教育並提供減重、採買等建議及每年評選書包減重標竿學校供其他學校參考等。