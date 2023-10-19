【全程字幕】主帥出馬！直接會面柯文哲？ 侯友宜這樣說 @ChinaTimes

藍白合陷入僵局，針對人選產生方式，民眾黨仍拒絕國民黨提出的「折衷方案」，雙方持續隔空過招。國民黨總統參選人侯友宜強調，他與民眾黨總統參選人柯文哲溝通管道暢通，他們將繼續溝通，將政黨輪替，當作最重要的目標與方向，而很多人關心藍白合作的問題，會尊重所給予的意見。

國民黨與民眾黨雙方針對人選的產生方沒有共識，中廣董事長趙少康建議雙方各讓一步，國民黨就接受民眾黨所提出的全民調方式， 組成「國民政黨聯盟」，而柯文哲堅持要用民調，那就採用全民調，不過民調的技術細節大家必須討論；民調的結果不管誰正誰副，未來四年的組閣權，都屬於侯友宜和國民黨。

侯友宜今出席中華民國警系挺侯後援總會成立大會前受訪表示，他相信每個人非常關心國民黨跟民眾黨相關合作的問題，每個人對我們都是善意的，他們的意見我們都會給予尊重。 侯說，他和柯文哲的溝通管道一直都是非常暢通的，他們也繼續的溝通。

侯陣營提出民調與初選併行的折衷方案，柯陣營痛批像是討價還價、球員兼裁判，對此，侯友宜也重申，他們會不斷繼續溝通，把大家共同合作、政黨輪替，做最重要的目標與方向。對於前立委沈富雄建議藍白政黨票1比1配票，侯僅稱，他給予高度尊重。