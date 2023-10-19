相較於傳統電商平台由賣家和買家直接交易，PopChill採用的是中間鑑定的模式，商品由賣家自行上架訂價，當商品賣出後，先寄至平台進行「安心購」查核後，才寄給買家，訴求買家安心交易。商品鑑定的部份，平台以AI技術鑑定為主，人工鑑定為輔，準確率達99.1％。

郭家齊表示，經過1年的營運，目前台灣市場單月交易額GMV已突破新台幣3000萬元。平台平均客單價也已達到2.4萬元，這代表的是買賣家對於平台的信任。目前台灣市場每個月維持至少10％的成長，未來香港站也希望複製台灣成功經驗，1年的GMV也可快速突破3000萬元。

郭家齊指出，會選擇香港做為第一站，除了發現香港精品的供需非常旺盛外，也具有零關稅的優勢。PopChill已過去一季已積極在香港佈局，組建當地團隊及進行當地金物流串接。

除了推廣買賣家本地交易，PopChill也看到台港之間跨境交易的機會。一般跨境電商，對於交易金額較低的商品，考量關稅和運費後，價格常常沒有競爭力。但精品的客單價非常高，PopChill把台港兩地合起來視為單一市場，透過中間鑑定的「安心購」機制，同樣解決買賣家跨國交易信任感的障礙。

PopChill目前取得的資金已達1.57億元，資金足夠未來1.5年的海外拓展。除了目標香港站外，也預計2024年進入新加坡、馬來西亞市場。一般雙邊平台每進入一個新市場就要重新解決的供給/需求的雞蛋問題，透過跨境交易，PopChill可以借助原有市場的供給/需求，不用從零開始。PopChill也預計在香港驗證這個商業模式後，再募A輪資金，將此一服務帶入東南亞等周邊市場。