隨著年紀增長，很多人都會覺得腦袋逐漸變得遲鈍和衰退。對此，重症醫師黃軒表示，這是無法避免的自然現象，但透過6種方法能有效延緩衰老進程，包括控制三高與戒菸、堅持運動、終身學習、參與社交、飲食健康及定期進行體檢。其中他提到，參與社交對成年人來說至關重要，中年之後，不要孤立自己，與他人建立社交和情感聯繫，能夠降低老化引起的疾病風險。

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，許多研究都指出，人在某些特定的年齡節點，大腦功能會出現急劇下降，這是無法避免的自然現象，但透過下列6種方法，能有助延緩衰老進程，保持健康及活力：

1、控制血糖、血脂、血壓與戒菸：大部分致命疾病都與血管有關，像是冠心病、心肌梗塞、動脈硬化、腦中風等。血管是人體的輸送系統，將營養和氧氣運送到組織器官，同時排出代謝廢物。要保護血管不老化，控制血糖、血脂、血壓以及戒煙，減少有害物質攝入是關鍵。

2、堅持運動：運動可以促進血液循環，讓更多的氧氣和血液運送到大腦中，為腦細胞提供一個滋養的環境；還能刺激大腦分泌有益的化學物質，如內啡肽、血清素和多巴胺等，進而提高情緒、注意力和記憶力。而日常活動無法替代運動的效果，建議每天進行30分鐘以上的中度有氧運動，每周5～7天。

3、終身學習：學習是保持大腦活躍和靈活的最佳方式。任何新的學習活動都會在大腦中形成新的神經聯繫，將有助於避免與失智相關的大腦損傷。建議每天學習一點新東西，無論是一門新語言、一種新樂器、一盤新棋局、一本新書籍、還是一場新舞蹈，都有利於大腦功能的改善和刺激新的神經元形成。

4、參與社交：對成年人來說很重要，中年之後，不要孤立自己，與他人建立社交和情感聯繫，能夠降低老化引起的疾病風險。社交網路較大者，大腦中白質纖維束的連結性較好。認識新朋友可以讓頭腦清晰、改變思考方式、獲得新靈感和想法，這些都是大腦的潤滑劑，因此，與同事、家人、朋友保持良好的互動關係是必要的。

5、飲食健康：研究人員發現，限制熱量攝入能夠延長壽命。若經常攝取高熱量者，相比攝取較少者，死亡風險增加2倍、患癌風險提升4倍。若以植物性食物為基礎，多吃堅果、豆類，少量攝取魚類對健康有益。

6、定期進行體檢：尤其對中老年人來說是必要的，能夠發現潛在疾病，並了解疾病對器官的損害程度。對於有基礎疾病者，體檢要有針對性，例如高血壓患者需要進行心電圖、心臟超音波、腎臟和血管超音波、生化抽血檢查和腦部MRI／CT等相關檢查，以便及早發現問題。

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