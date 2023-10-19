哈瑪斯公開用無人機攻打以色列軍事據點影片

要是以色列國防軍（IDF）進攻加薩，展開地面攻擊行動，可能會結合不同的無人機駭客戰術，來尋找巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）目標，並以其他國家做不到的方式，來協同網路作戰和戰術無人機。

不過，據《防務一號》（Defense One）網報導，專家說，這次以巴衝突已經讓人見識到哈瑪斯令人意外的老練無人機戰術。據無人機威脅情報分析服務 「無人機安全」（DroneSec）的報告，自從哈瑪斯10月7日越界發動突擊以來，已利用小型商用無人機向坦克、救護車、邊境哨所，還有更重要的，就是向通訊塔投擲榴彈。此外，哈瑪斯也展現出他們知道何設定大疆精靈（Phantom）無人機，以避免電子反制。

報告分析中說，「大疆無人機在螢幕左側有『著陸』和『歸航點』圖示，但『歸航點』圖示呈灰色。而這可能顯示，操作者已停用自動返航（RTH）模式，而這是一種常見的反反制安全措施。」

雖然俄烏部隊在戰場上也用了類似戰術，但令觀察家訝異的是，哈瑪斯竟然有能力逃避嚴密監視，並如此精確而有效地運用無人機。

The next drone war is coming to Gaza | by @deftechpat https://t.co/0EjTzuzchA #drones — Defense One (@DefenseOne) October 18, 2023

非營利智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）執行主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）說，從哈瑪斯最近的暴行看來，他們掌握的情報之好，顯示了令人意外的網路情搜力。他並認為，顯然哈瑪斯還有很多不為人所知的。但從種種跡象看來，他們對以色列秘密基地的據點握有絕佳情報。

分析指出，要是以色列在加薩發動地面戰，世界很可能會目睹在城市環境下的無人機大戰新篇章。