一名女網友分享，意外發現公公會在客廳看A片，而且還不只一次，讓她為此感到很擔憂，怕公公會趁著她與老公不在的時候，對孩子伸出魔爪，引起網友討論，不少人搖頭直呼，無法接受在客廳看A片，很不尊重住在一起的其他人，另有網友則說，建議請老公去溝通看看，可能老人家以為沒人在家就接到電視上看，否則就是搬出去住。

一名女網友昨在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，她意外發現公公會在客廳看「肉片」，而且還不只一次，讓她覺得很噁心，也會怕自己不在的時候，公公會對孩子伸出魔爪，不知道大家可以接受公公在客廳看A片嗎？還是她反應過度了？

貼文引起網友討論，多數人都無法忍受，因此勸原PO請老公去溝通，或者乾脆直接搬出去住，畢竟要保護自己和小孩。「叫你老公跟他爸說，有需求，請自己去房間解決」、「這也太噁心了吧」、「在公共空間看片真的好沒禮貌，家裡有媳婦有小孩，太不尊重你們」、「正常人應該不會在客廳看吧？這樣行為也太超過了！」

不過也有網友表示，不要醜化看A片這件事情，這是很正常的行為，搞不好公公以為沒人在家才會接到客廳電視上面看，建議還是先溝通再下定論。「看肉片就是變態嗎？就會侵犯他人？」「會看肉片不一定會亂來，亂不亂來是個人問題」、「會不會對方以為沒人在家？」