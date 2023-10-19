本月10日剛過完中華民國112年國慶，但蔡政府將主視覺的英文寫成「Taiwan National Day」引發不少爭議，國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧今(19日)則再踢爆，陸委會國慶晚宴的國旗背板竟是「13道不對稱光芒」的錯誤版。游也直呼傻眼，「就算是不想承認中華民國，想出這樣惡搞國旗，也不容易耶」。

陸委會9日舉辦國慶晚宴，邱太三主委（右6）、詹志宏副主委（左4）、梁文傑副主委（右4） 、李麗珍副主委（右3）皆出席，但陸委會提供的照片卻被發現背板的國旗是「13道光芒」的錯誤版本。（圖/陸委會提供）

游淑慧今在臉書痛批「有更瞎的嗎？」貼出一張陸委會國慶晚宴的合照，指出晚宴出現的國旗背板是錯誤版本，是有這麼不甘願放國旗嗎？國旗的電子檔，上網隨便找都有，陸委會去那特制出一面這樣的國旗？13道不對稱光芒。

游淑慧也大呼，「天啊，就算是不想承認中華民國，想出這樣惡搞國旗，也不容易耶。不是不放國旗，就是放錯的國旗，傻眼」。

戰略專家張競也在臉書指出，「陸委會國慶晚會，國旗居然是圖案錯誤，有誰注意到國旗不正確？青天白日怎麼是十三道光芒？」網友也痛批：「要故意畫13道光芒的難度其實比較高，顯然是故意而為之」、「反正就是亂搞嘛」、「陸皓東的棺材板快壓制不住了。」還有網友直接貼出刑法160條「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金」大酸「反正又找包商擔罪」。

據總統府解釋，現行中華民國憲法第6條明白規定：「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」，代表的含意如下：青色代表光明純潔、民族和自由；白色代表坦白無私、民權和平等；紅色代表不畏犧牲、民生和博愛。

而白日的12道光芒，代表著一年12個月，一天12個時辰；也象徵著國家的命脈，隨著時間的前進永存於世界；更鼓舞國人與時俱進，自強不息。我國國旗12等角各為30度，旗面之橫度與縱度為3與2之比，青天為長方形，其面積為全旗之4分之1。