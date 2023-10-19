新北市新店區碧潭風景區今（19日）驚傳落水意外，有民眾在玩立式划槳（SUP）時，赫見一名中年女子漂浮在水面上，新北市消防局獲報後趕抵現場，女子被救起時已無呼吸心跳，經送往新店耕莘醫院搶救後，目前已恢復呼吸心跳，而女子身上並無身分文件，尚無法確認身分及落水原因。

新北市消防局上午10時許獲報，指稱新店區碧潭風景區西岸，有民眾在遊玩SUP時，發現一名中年女子漂浮在水面上，消防立即派遣7輛救護車、消防車及船艇車前往現場。

據了解，消防人員到達現場後，民眾已協助將落水者拉向岸邊，消防人員立即將女子拉上岸，女子被救起時已無呼吸心跳，經緊急實施CPR，女子已於救護車上恢復自主心跳，後經送往新店耕莘醫院進一步治療。

消防局表示，患者的身分和溺水原因仍不明確，現場也沒有發現任何證件或遺留物品，後續將交由警方處理。

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