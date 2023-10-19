男子控訴遇到員警盤查時，被要求看生殖器，覺得心裡不舒服、很委屈，蘆洲警分局聯繫該男子並說明原由，目前文章已刪除撤下。（引自臉書「我是蘆洲人」）

新北市蘆洲區一名男子今（19）日清晨騎車行經位於長榮路的蘆洲分局，2名員警趁著男子等紅綠燈時上前盤查，要求看生殖器，男子心生委屈上網發文抱怨，蘆洲警分局獲知後展開調查，據了解，男子接受盤查時直接掏出生殖器，但員警未碰觸，交由督察室調閱密錄器對於盤查不當進行調查懲處。

該男子在臉書社團「我是蘆洲人」發文表示，清晨4點半至4點45分騎車去買洗衣精，回家經過長榮路上的蘆洲警分局，看到2名警察在警用機車格聊天，等紅綠燈時，警察追上來說，「先生請機車停旁邊一下、我們盤查一下」，他也配合報身分證字號、開車廂檢查。

該男子說，警察竟問他「褲子有繫皮帶嗎？」連褲子口袋都被查，警察說是最近有很多皮帶裡面藏刀的，後來警察還對他說，「褲子前面怎麼凸凸的，叫我拉褲子給他看」，警察拿手電筒照他的生殖器。男子不滿說，自己奉公守法的人，警察這樣盤查讓他很難過。

據了解，2名員警覺得男子形跡可疑，上前盤查身分，過去發現民眾會把毒品或違禁品藏在褲內或屁股，因此才會要求拉開褲子，男子全程相當配合員警的盤查，還直接將生殖器掏出來讓員警查看，分局已聯繫該男子說明原由，取得男子理解後，將文章撤下刪除。

蘆洲警分局表示，經主動調查及聯繫當事男子，分局也受理男子的申訴並展開調查，2名員警並未違法搜索，沒有用手觸碰到生殖器，但盤查方式不當，偵查室已經調閱密錄器釐清事發過程，後續釐清進行相關懲處。

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