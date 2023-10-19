民進黨總統參選人賴清德今酸，國民黨總統參選人侯友宜以前回答問題只有一句「侯侯做代誌」，現在進入選舉「任何問題他都罵我耶」，呼籲侯多講些對國家發展有建設性的內容。對此，侯友宜今反嗆，「我不能替人民來問問你問題嗎？」人民最關心的imB詐騙案、疫苗採購弊案、光電弊案問題，難道賴清德要忽略人民的聲音嗎？

賴清德因拒絕出席21日的「淨零台灣氣候對話論壇」，遭藍白陣營聯手批評，賴清德反駁說，主辦單位已經說明他從來沒有答應出席，他還酸侯友宜，過去只有一句話，「就是好好做待誌，現在進入選舉，任何的問題，他都罵我。我希望侯市長，可不可以講一些對國家發展有建設性的內容」。

侯友宜今出席中華民國警系挺侯後援總會成立大會前受訪時表示，氣候變遷是全球最關注的議題，原來說了老半天，賴清德從頭都不想參加，不但不想參加，尤其對能源的問題，可以說居然把天然氣視為最重要的能源一環，要想想看國家的安全，天然氣的儲存量不到兩週，萬一碰上緊急狀況，天然氣不夠那要用愛發電嗎？喊話賴清德請記得，上次再生能源20％，2025非核家園都做不到，「你還要用愛發電嗎？」

侯友宜指出，他要特別在這裡說，「賴清德拍謝，我不能替人民來問問你問題嗎？」人民最關心的imB詐騙案、疫苗採購弊案、缺蛋的問題、光電弊案的問題，那麼多難道忽略人民的聲音？不要像女大學生一提問後，又開始被肉搜，賴清德請記得要回答這些問題，這是人民心裡最想要知道的答案。

對於行政院今天舉行院會後記者會，政院發言人林子倫轉述院長陳建仁關於口罩國家隊被污衊的裁示後，更點名侯友宜持續以影射抹黑的方式，惡意攻擊執政團隊，侯友宜則說，他要嚴重的表達抗議，他從沒說過口罩國家隊收回扣的事，請不要誣賴。

侯友宜強調，他所說的都是人民想要問的，包括光電弊案、疫苗採購案、缺蛋問題等，這麼多案子他問了，政府不但不回答，居然還來質疑他，行政院是民進黨總統參選人賴清德的打手嗎？行政院變成選舉操作的機器，完全不中立。