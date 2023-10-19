中國外交部長王毅10月19日在人民大會堂會見來華出席第三屆一帶一國際合作高峰論壇的法國總統馬克宏特別代表、前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）。雙方還就以巴衝突等交換意見，對緊張局勢升級感到擔憂，願就推動停火降溫、恢復和平保持溝通。

根據大陸外交部網站，王毅說，面對變亂交織的國際形勢，中法作為獨立自主大國，有能力、有責任共同促進國際團結與合作。本次高峰論壇期間，151個國家41個國際組織逾萬名代表齊聚北京，這再次體現共建一帶一路的巨大感召力和全球影響力，表明要發展、求合作、謀共贏是不可阻擋的時代潮流。

王毅強調，中方願與法方加強戰略溝通，共同維護多邊主義，反對陣營對抗，為世界提供更多穩定性、確定性，為和平、發展和繁榮貢獻中法力量。一帶一路開啟高品質發展新階段，中方歡迎法方繼續積極參與，願與法方發揮互補優勢，形成合力，探討開展更多第三方市場合作。

王毅表示，當前中法關係發展勢頭良好。兩國元首共識得到有效落實，雙方保持高層交往，為雙邊關係注入強勁動力。雙方要以明年中法建交60周年、文化旅遊年和巴黎奧運年為契機，弘揚傳統友好，拓展全方位合作，夯實中法關係的民意和社會基礎。

哈發林強調當前地緣政治加劇背景下，共建一帶一路對促進發展合作尤為重要。法方高度重視這一重要倡議，願與中方繼續落實好三方合作等共建項目。期待以明年重要議程為契機，打造深化法中友誼的一年。