房價成長較為明顯的站點，有些房價還在3字頭，故還有成長的空間，例如位於新北市五股區、蘆洲區的Y19A、Y19B、Y20等3站，另一部分是生活便利，距離台北市僅一橋之隔的地段，如三重區的Y22、Y23兩站，雖然均價46.7萬、48.4萬元在新北市非低價區，但過了重陽大橋到台北市士林區一坪房價是6、7字頭，一坪房價差20萬元，房價具有競爭力。

住商不動產三重集賢加盟店店長黃詠暉指出，Y22、Y23兩站在重陽重劃區，這裡有五華街商圈及小學，且過重陽橋即為台北市，生活機能佳，特別的是，建商當初在重陽重劃區推案，規劃以中、大坪數居多，這幾年雖然房價攀升，但每坪價格還是低台北市20~30萬元，在三重能以更低的價格換取更大的空間，吸引許多來自台北士林、社子的換屋族，因此儘管大坪數居多，房價卻不受景氣及政策打擊。

綜觀各站房價，房價漲幅都在1.2%~7.3%，僅位在士林區的Y26及Y27今年房價下修，Y26站周邊房價跌幅4.4%，下跌幅度最大，郎美囡表示，Y26為轉運淡水信義線的士林站，而淡水信義線為台北市第二條通車的捷運線，軌道效益早已發酵過，且去年有多筆「欣翰士林官邸」單價9字頭的實價揭露，拉高去年的均價，今年缺乏高單價交易，造成平均房價下跌。