顧姓女藝人去年1月4日晚間11時與許姓女子到吳男家中飲酒，席間玩吹牛、骰子助興，但吳男卻酒醉誤認為二女串通贏遊戲，灌他2個公杯的威士忌，竟憤而出持刀朝兩人頭、頸等致命部位猛刺，嚇得顧姓女藝人躲在廁所，辯護人主張吳男酒醉精神恍惚，無殺人故意，案經精神鑑定，合議庭認定並不符合刑法的減刑條件，依2條殺人未遂罪，分別判處有期徒刑6年，應執行7年，可上訴。ˊ

30歲吳男、34歲顧女以及35許女案發當天到位在內湖的吳家飲酒，不滿遊戲連輸2把，喝下100c.c.威士忌，竟以「要不要吃東西」，我來下廚」為由，從廚房拿出一把水果刀，突朝二人揮砍，顧女發現脖子出血，許女上前拉住被告，大喊「你是不認人了嗎？她是你朋友」但吳男卻一直追砍並喊「你是不是以為我不敢殺人，我今天就可以讓你們死」。

吳男辯稱是兩女先持刀攻擊，為了防衛不慎揮砍成傷等，但法官根據雙方的傷勢，吳男凌晨1時45分到院，意識並無模糊，走路平穩，能清楚說明人、時、地以及服從命令，右手掌手術縫合後，就返家休養，輕微受傷，3時37分酒測值0.89毫克，並無泥醉的情形，案發時應與一般精神正常的人無異。

判決指出，考量水果刀刀刃15公分，總長度25公分，刺向二女腹部、頸部等，極可能造成大量出血等傷害，導致死亡結果。顧女更稱，當時驚慌失措，趕緊拿手機要去報警，不想失去生命，並躲到廁所內，直到吳男的爺爺出現，她才走出來，許女則看到吳爺爺出來坐在沙發上，吳男才停止行兇，法官認並不符合中止未遂減刑條件。

吳姓男子主張行為時精神障礙，以至於辨識違反能力降低，合議庭認為，案發後對於警員的問題，都能逐一回答，並無重大乖離現實、答非所問的情形，且根據精神鑑定報告綜合考量，並無減輕其刑的情事。而顧女表示，傷害已造成兩人心靈難以磨滅的陰影請求法院依法判刑。

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