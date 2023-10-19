據美國之音報導，前美國副國安顧問博明(Matthew Pottinger)18日受訪時表示，中國領導人習近平在北京接待俄羅斯總統普丁，「是試圖在歐洲推動混亂，在中東推動混亂，最終試圖在中國前院推動混亂。」

習近平與普丁「試圖顛覆一個和平的世界秩序」

習近平18日在北京與前來參加「一帶一路」國際合作高峰論壇的普丁進行會晤，在華盛頓參加「中國論壇」（China Forum）的博明認為，習近平和普丁「試圖顛覆一個和平的世界秩序，一個建立在民主原則上的、從二戰廢墟上建立起來的世界秩序。」

中國在俄羅斯2022年入侵烏克蘭之前與俄羅斯簽訂協議，建立「無上限」夥伴關係。習近平今年3月訪問莫斯科，繼續深化中俄關係。自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，中國從未對俄羅斯提出譴責，也不曾將俄羅斯的行為稱作「侵略」。針對當前的以哈衝突，中國和俄羅斯都沒有對發動襲擊的哈馬斯提出譴責。

「現在習近平在北京接待普丁，這是在延續這種深化的夥伴關係」，博明認為，中國繼續與俄羅斯獨裁政權綁在一起，試圖在歐洲、中東和台海推動混亂。

「習近平的重點是他所謂的構建人類命運共同體，這是一個邪惡的、令世界深感不安的願景。它是和平民主秩序的對立面，」博明說，「這是企圖把獨裁政權和獨裁政權的軸心置於世界權力的頂峰。如果我們讓它成為現實，那將是一個非常黑暗的世界。我們一定不能讓它實現。」

博明認為，美國需要讓中國知道，和俄羅斯捆綁是有代價的。美國應該「向我們的盟友靠攏，邀請其他夥伴加入，並向北京明確表示，他們將付出相關的代價，」博明說，「不僅是名譽的代價，肯定有名譽的代價，而且也有與獨裁政權聯合的經濟代價。

針對「習普會」，美國國務院回覆：「我們對中華人民共和國繼續與俄羅斯結盟感到擔憂。在俄羅斯繼續對烏克蘭發動非法和殘酷的戰爭之際，中國接待普丁令人遺憾地展示了對俄羅斯的支持。我們此前曾說過，我們認為任何國家都不應該為普丁先生提供推動侵略烏克蘭戰爭的平台。」

美中關係

博明認為，雖然今年以來美中兩國政府溝通和高官會晤有所增加，但這並不代表美中關係真正「回暖」，「這是中國領導層的戰術，」他說，「我在他們在中國發表的聲明、講話和文件中沒有看到任何跡象，表明他們希望與美國更密切地合作，或者放鬆習近平正在追求的這些宏偉的全球野心。」

博明認為，美國需要看清中國的實際意圖。在烏克蘭戰爭和以哈衝突的問題上，「美國不應該相信，歐洲領導人或世界任何地方的領導人也不應該相信北京正在表達任何善意或良好的意圖。」

今年美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多等高官相繼訪華，9月國務卿布林肯在紐約會晤中國國家副主席韓正，白宮國家安全顧問蘇利文在馬爾他會晤中國外長王毅。美國國務院多次表示，美中雙方都在準備更多高層會面，11月有可能實現「拜習會」。但具體安排尚未確定。

中國尚未對「拜習會」作出明確表態，「我不知道習近平有何計畫，他不公佈自己的計畫，」博明說，「因為他喜歡利用這種模糊性作為手段，來對付美國和其他國家的天真外交官，試圖迫使他們做出讓步。」

「我們有時將外交視為可以在真空中完全獨立發揮作用的東西，」博明說，「而真正的外交只有在硬實力、經濟實力和願意施加代價的情況下才能發揮作用。」