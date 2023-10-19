近年來馬拉松已經成為超夯流行運動，一年一度高雄富邦馬拉松也將於11月25、26日熱鬧開跑，高市府運發局今年除了廣邀跑友報名參賽外，更公開招募「城市啦啦隊」加油團，在馬拉松賽道沿線為選手們加油打氣，高市府運發局也將提供每團3000元加油金，補助金額創下歷屆新高。

高市府運發局指出，沿線熱情加油團一直都是高雄富邦馬拉松的特色，去年2022高雄富邦馬拉松開始辦理招募拉拉隊員加油團，而今年補助金額高達3000元，創下歷屆新高紀錄。過去加油團大多是以學校為主，為讓更多民眾參與，去年開始廣邀里辦公室、公司行號、社團組隊共襄盛舉，目前預計招募40團。

運發局表示，招募高富馬啦啦隊規畫是希望在地居民及沿線鄰里能以替選手加油的方式參與馬拉松賽事，打造一場與市民共同參與的運動賽事，並透過此種方式提升民眾運動習慣及馬拉松風氣，也鼓勵在地居民及沿線鄰里能發揮創意，在替選手加油打氣同時，透過各種創意巧思凸顯各地人文特色。