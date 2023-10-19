明新科大因應全球2050年淨零碳排議題，於校內哈佛講堂舉辦「共創2023永續競爭力論壇」，透過分享業界永續發展創新的實務案例，推廣永續發展輔導、數位製造管理及產學合作鏈結成效，現場並有智慧化廠商布展等活動，展示最新智慧化、低碳盤查等技術應用。

明新科大劉國偉校長表示，回應企業綠色永續的人才需求，近來投入相關研發能量協助企業低碳化與智慧化，也組成跨領域的永續發展輔導團隊，輔導企業轉型發展。

劉國指今年初到現在，校方針對低碳化為主的溫室氣體盤查、碳足跡盤查，已輔導40多家半導體、工具機、精密鑄造、製藥業、食品業、廢棄處理回收業及螺絲製造業等產業多元。

劉國偉同時宣告揭示校方「綠色明日．創新啟航．MUST SDGs．永續前行」的淨零永續策略宣言，將以「建設綠色校園」、「著重綠色研究」、「發展綠色教育」及「建構綠色永續區域平台」做為淨零永續的具體行動。

論壇邀請與明新科大有合作經驗的精密沖壓模具機械零組件上市公司鉅祥企業、工具機隱形冠軍慶鴻機電及脫蠟鑄造專家精鈺金屬等3家業界標竿代表進行分享，針對溫室氣體盤查源起、困難點、推動解決方法，及低碳策略規劃畫等，介紹「低碳永續」實務的執行內容。

明新科大管理學院林於杏院長分享明新科大執行「數位製造管理加值計畫」輔導標竿企業，邁向智慧化及低碳化的經驗與歷程，未來也將持續協助企業朝數位化、低碳化轉型前進。並指校內產學營運處有單一服務平台整合產、官、學、研的資源，可全力協助產業推動轉型再升級，共同邁向2050零碳目標，接軌國際淨零及數位潮流。

案例分享後，與會人員參訪明新科大「智慧製造人才培育基地」、「半導體封裝測試類產線教室」及體驗元宇宙在半導體廠務管理的應用。