2024總統大選進入白熱化，「藍白合」近期更成為主旋律。對此，民進黨總統參選人賴清德今（19）日高分貝回擊柯文哲提的「板凳故事」，稱「我哪裡需要板凳坐三分之一？」、「我不是李登輝，他也不是蔣經國」，以及嘲諷藍白合，「執政後的問題更大，每天都在吵就好，根本不用做事情。」有PTT網友發現，賴清德的態度跟之前變化超大，質疑其是不是沒辦法躺著選了，才會出現上述發言。

據中天節目《大新聞大爆卦》搶先公布的《美麗島電子報》第54波民調，三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德以34.5%居第一、國民黨侯友宜24.8%居次、民眾黨柯文哲23.7%排第三；而在四腳督部分，由高到低分別為賴清德31.2%、侯友宜21.9%、柯文哲19.4%、鴻海創辦人郭台銘7.0%。

對於上述民調，有網友在PTT《政黑版》提到，今天賴清德就兩個新聞，一個是關於民眾黨參選人柯文哲的，「講深澳電廠大怒柯文哲說謊什麼的，但事情真相是怎樣是一回事啦，一定是各說各話，但奇怪的是印象中這故事都聽好久了，從柯文哲第一次說到現在搞不好都好幾年。」

再來是針對賴清德攻擊藍白合，該網友分析，「綠營攻擊藍白合很正常，神隱少男跳出來就不正常」。他指出，在自己百思不得其解時，看到最新一波美麗島民調，賴清德「全市話」民調崩到31.2%破底了。

這名網友最後總結，「開始怕了吼，繼續躺著選呀賴皮德，禁不起檢驗，一被學生洗臉就崩盤。」

對於網友的上述分析，鄉民紛紛留言表示「 繼續神隱怕被邊緣化吧 」、「難怪賴導今天話那麼多，原來民調告急了」、「賴粉今天開始覺得美麗島不可信了 」、「這樣好啊，不然選舉很無聊」、「 民調有點掉了，賴導趕快推出新作」。不過也有人表示，「沒有低於30%都不算崩 」、「原來贏第二名10%叫做崩盤」。