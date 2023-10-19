中鋼成功開發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，不但助力車體輕量化及降低碳排放，為環保減碳貢獻心力，也提升中鋼汽車用鋼之供料能力，協助國內汽車零部件業者提升競爭優勢，更在全球車市復甦之際，率先贏得市場商機。

中鋼20年前即投入汽車用鋼開發，從傳統270MPa等級鋼材開始，逐步往高強度發展，同時也因應汽車車體各部位的不同設計與加工需求，發展出各種不同加工特性的高強度汽車用鋼，包括烘烤硬化鋼HX340BD，高強度低合金鋼CR500LA與規格等級最高的雙相鋼DP1180Y，另外也完成麻田散鐵鋼CR1300T開發，其強度等級更是最初270MPa鋼材的4.8倍，估計整車減重可達50%，燃耗也能減少35%。

中鋼長期以來致力於汽車用鋼產品開發，至今汽車用鋼已取得國內、外27家車廠以及275項產品認證之肯定，可完全供應全車體所需鋼材。此外，中鋼也成立產品應用技術研究單位，針對汽車用鋼的成形、銲接與塗裝進行系統性技術開發，產製的優質車用鋼再採用所配套的應用技術，可創造高品級鋼材更大的應用價值。