台積電近日宣布放棄進駐桃園龍潭，政壇再掀波瀾！民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內爭取台積電5奈米、3奈米製程落腳於南部科學園區，今天被問到當年如何爭取成功？賴清德說，當時向各單位說重話，如果台積電不能到台南、「我市長負不起這個責任，我不知道你們（有關單位）可不可以？」

賴清德表示，記得台積電創辦人張忠謀曾跟他講過「台積電聘請一個員工，外面協力廠商會聘請8個」，對台南經濟振興有很大的幫助，「如今台南已經不是台灣的台南，而是世界的台南」。

賴清德今舉行「淨零轉型、永續台灣」國家希望工程記者會，媒體提問時問到，當年他是如何爭取台積電5奈米、3奈米製程落腳南科？

賴清德笑說，「這是一個很長的故事！」當時台積電5奈米在台南蓋場，3奈米也已經決定在台南，地也都交給了台積電去設廠，「這是經過很辛苦的過程」。

賴清德回憶剛上任台南市長時，台積電在決定5奈米製程要在哪裏，當時身為台南市長當然積極爭取，不過台積電開出一項條件，政府必須額外提供5萬公噸用水量。

他說，那時他跟台積電說明、現在園區每天核定20萬噸用水量，一天才用了13萬噸，使用5萬噸不至於造成園區缺水，但台積電回說，希望不要占用原來的額度，盼台南市政府協助解決。

賴清德指出，這議題非常複雜，牽涉到原水的擁有者、嘉南農田水利會、乾淨水提供的自來水公司，又牽涉到水利署額度分配權利，更涉及南科園區廠商願不願意提供相對高的水費？因這些都牽涉中央單位，所以他把相關單位找來，「可能我當立委跟他相對熟悉」。

他回憶，當時協調幾次後就跟這些單位說，如果台積電因為用水問題沒辦法來到台南，大家都有責任，「我台南市長負不起這個責任，我不知道你們可不可以？希望有關單位都退一步」。於是，嘉南農田水利會先自願維持水價不再增加，最困難的源頭問題解決了。

他說，自來水公司也沒有問題，水利署卻有意見，對調度額外的5萬公噸水源有困難；他就說「我們才用13萬噸，還有餘裕供應台積電」；「台南市政府我負責，另外開闢五萬噸水源來供應」。

至於開發方法，賴清德說，關鍵是「再生水」，他讓台南永康和安平水資源回收中心申請經濟部先期計畫升級為再生水，提供園區使用。

他說，接下來決定三奈米時，台南已經沒有土地了，但他記得台積電公司講一句話，「除非台南能提供土地，否則不考慮台灣、可能會去美國」，在這種狀況之下，他將園區內的滯洪池填滿、交給台積電使用，另外又在附近的台糖租用土地重挖滯洪池，經過這樣的過程才把三奈米留在台南。

賴清德說，也因為市府的努力，艾司摩爾、默克、應材和協力廠商現在都在台南設廠。