日本經濟新聞報導，本田社長三部敏宏等人今天在東京召開記者會發布上述消息。三部表示，「這項服務有望對計程車司機不足的日本做出貢獻」。

本田、通用汽車、通用汽車旗下的公司Cruise（Cruise LLC），將於2024年上半年，在日本合資成立新公司，本田將提供過半的資金。

而無人駕駛計程車服務，預計2026年初在東京市區開始，起初預計投入數十輛無人駕駛計程車，並漸漸增加至500輛的規模。這個數量相當於東京都內法人計程車總數的1.7%。且隨著投入的車輛增加，服務範圍也預計擴大。

本田與通用汽車等將使用共同開發的自動駕駛車款，而且因為省去駕駛座，車內空間相當寬敞可容納6名乘客。乘客使用智慧型手機即可叫車、設定目的地、結帳等。

路透社報導，日本政府正在大力推動自動駕駛，以因應人口老化及勞動力短缺的問題。日本2020年成為全球第一個允許在特定條件下，讓車輛完全控制運行並在公共道路上行駛的國家。

其他汽車大廠如豐田、日產，也在測試自動駕駛巴士與計程車。