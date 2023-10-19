新北市議會10月30日至11月9日市政總質詢，11月10日市長報告年總預算，新北市議會民進黨團總召鄭宇恩今在議會臨時提案要新北市長侯友宜銷假上班，在民進黨11月2日至9日總質詢與11月10日總預算報告，到議會接受質詢，藍營反對，議長蔣根煌要求清點人數，因到場人數24人未過半，最後在叫罵聲中宣布散會。

鄭宇恩提案說，希望侯友宜在民進黨團總質詢時間銷假回來接受質詢，及報告明年度總預算，認為議會要有態度與請求，請市長在這樣重要的日子跟市民報告，回來跟我們對話，畢竟牽扯到明年度2131億元新北市總預算，希望議會同仁能支持她的提案。其他民進黨議員紛紛喊：「附議」！

蔣根煌無奈說，「這是要求非提案，請假是侯友宜的權益，由副市長劉和然代理」，指侯友宜已經請假了，是否銷假回上班，這個他不知道，議會是合議制的，要所有同仁決定，這只是妳的邀請。

鄭宇恩表示，總質詢與報告預算很重要，市長應對人民請求要來回應，是非常正當的要求，且侯友宜銷假回來上班，最長的113天請假紀錄也可以少幾天。

因藍營反對，蔣根煌敲槌休息10分鐘政黨協商，但雙方仍各持己見，蔣根煌最後要求清點議場人數，因人數未過半，最後宣布散會，引發民進黨議員黃淑君不滿，對著下台準備離場的蔣根煌大罵：「你護航侯友宜！」被惹怒的蔣回嗆：「妳不要跟我講話。」氣沖沖離開議場。