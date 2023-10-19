林右昌對10大宗教建築模型甚感興趣，拿起手機拍照紀錄。（世界宗教博物館提供）

內政部長林右昌今（19）日上午前往新北市永和區的世界宗教博物館參訪，一入館就對門口的「百千法門，同歸方寸」8字頗有感觸，之後由館方人員導覽參觀水幕牆、各宗教朝聖者人像、人生大哉問投影及10大宗教展櫃等，他對10大宗教建築模型特別感興趣，不但拿起手機拍照紀錄，還表示要將這些建築列為未來的旅遊清單，許願能實際走訪。

內政部長林右昌（右四）上午先到永和保福宮參拜。（王揚傑攝）

林右昌今天上午先到永和保福宮參拜，隨後轉往世界宗教博物館參觀，他表示，今年8月與總統蔡英文一同參加靈鷲山水陸空大法會，當時心道法師就邀約他一定要來世界宗教博物館參觀，因而有了這次參訪。林右昌入館就被門口「百千法門，同歸方寸」8個字觸動，他說，不同宗教最後都是回歸內心的宇宙觀。

館方人員向林右昌介紹10大具有歷史與建築特色的宗教建築模型，林有昌說，自己是念景觀設計及建築規畫，看到10大宗教建築模型特別感興趣，要列入之後的旅遊清單，許願要實際走訪婆羅浮屠、夏特大教堂、金廟、濕婆神廟、圓頂清真寺等。

世界宗教博物館表示，宗博館是以「心」為出發點，獨特的空間設計，融合觸覺、聽覺、藝術、人文、歷史等內涵，提供一處在都會叢林中可讓身心靈沈殿的空間，讓人找到安心、自在的精神歸宿，是新北市重要的生命教育情境體驗館舍，也是台灣第一座立案的私立博物館。

館方致贈林右昌「世界宗教和諧卡」及《宗教文物之美》一書，林右昌表示日後有時間會再來。