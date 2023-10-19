針對美國和以色列提議，要把加薩民眾轉移到埃及的提議，遭埃及政府反對，中國外交部發言人毛寧表示，當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，防止出現更大的人道主義災難。中方讚賞埃及努力協調緩解加薩的人道主義局勢。
毛寧指出，中方認為當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，切實遵守國際人道法，盡最大的努力保護平民，防止出現更大的人道主義災難。國際社會特別是有影響力的域外大國，應當為此發揮作用。
毛寧強調，「我們讚賞埃及積極開展斡旋，努力協調緩解加薩地帶的人道主義局勢。」
針對美國和以色列提議，要把加薩民眾轉移到埃及的提議，遭埃及政府反對，中國外交部發言人毛寧表示，當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，防止出現更大的人道主義災難。中方讚賞埃及努力協調緩解加薩的人道主義局勢。
毛寧指出，中方認為當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，切實遵守國際人道法，盡最大的努力保護平民，防止出現更大的人道主義災難。國際社會特別是有影響力的域外大國，應當為此發揮作用。
毛寧強調，「我們讚賞埃及積極開展斡旋，努力協調緩解加薩地帶的人道主義局勢。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。