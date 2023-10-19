藍白陣營整合陷入僵局，針對在野人選的方式沒有共識，雙方持續隔空過招，國民黨主席朱立倫今喊話，提醒民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在過程中多忍一點，希望大家能堆疊善意，任何造成破壞團結、影響互信的話少說，大家坐下來好好溝通協調。

藍白雙方對於如何產生最強參選人意見不同，侯辦日前提出初選和民調並行的折衷方案，結果遭到柯辦拒絕。朱立倫今下午出席中華民國警系挺侯後援總會成立大會後表示，相信藍白合已經得到多數主流民眾認同，已建構很好基礎，在共同理念下，立委部分完成相關提名，總統部分應共組團隊打未來選戰，絕不是淘汰賽。

朱立倫強調，如何樣選擇團隊，各個民主國家都有很多很好的示範，不單是唯一的方法就是最好的，大家可以共同坐下來好好談，過程中，任何的放話或破壞團結的話都不要說，很誠心希望柯文哲能跟侯友宜盡快坐下來好好談談，相信大家在共同目標之上，一定能夠完成最後整隊工作，達到共同目標。

朱立倫指出，如何整合在野是大家共同的目標，他與柯文哲有持續聯繫與溝通，相信他與柯文哲的協調溝通，有一定的基礎，柯文哲與侯友宜之間就是現在關鍵重要的，希望2人可以盡快坐下來好好談一談。

朱立倫呼籲，大家目標要莫忘初衷，也就是把個人的想法放小一點，以大局為重，最後就會創造出雙贏的結果，1加1要大於2，不要變成淘汰賽，這樣1加1就變成1了，這樣得利的就是民進黨。

朱立倫認為，過程中什麼都不必怕，也不要怕這些壓力，什麼都必須要忍，他一定會堅定這原則，而不只是他要這樣做，他也提醒柯文哲與侯友宜，過程當中多忍一點，希望大家能堆疊善意，任何造成破壞團結、影響互信的話少說，大家坐下來好好溝通、協調。