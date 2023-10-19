第19屆北京-東京論壇今天（10月19日）在北京開幕。中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅在論壇開幕式上發表視頻致辭。王毅指出，當前日本對華認知出現明顯倒退，在台灣問題上頻頻越線；只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會偏離航向，陷入迷途。

圍繞中日關係，王毅表示，雙方要踐信守諾，維護兩國關係的政治基礎。包括中日和平友好條約在內的中日四個政治文件是兩國關係的政治基礎，其核心是雙方就歷史、台灣等重大敏感問題達成重要的諒解和共識。事實證明，只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會偏離航向，陷入迷途。

王毅指出，當前日本的對華認知出現了明顯的倒退，錯誤將中國定位為前所未有的最大戰略挑戰，在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成了實質性的損害。

王毅引用《論語》講「君子務本，本立而道生」，中方希望日方回歸締約的初衷，端正對華認識，堅守中日四個政治文件的原則，在重大敏感問題上信守承諾，切實將「互為合作夥伴、互不構成威脅」這一政治共識體現到政策上，落實到行動中。