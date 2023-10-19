女星謝依霖昔日在節目《大學生了沒》，上演一段「整個場面我Hold住」爆紅，還有了「Hold住姐」封號，之後還出演電影《小時代》系列打開知名度，但2018年結婚生子後淡出演藝圈，直到今年5月才有在實境秀露面。怎料，謝依霖最近罕見曬出自拍照，手上滿是瘀青，讓網友嚇得脫口「被家暴了？」有人更翻出她2個月前才分享對暴力的看法，不禁令人擔憂她身心狀況。

謝依霖今（19日）在臉書和Instagram更新限時動態，她側臥在沙發上自拍，舉起右手臂遮住半邊臉，沒想到她的手上滿是瘀青，臉上神情也顯得很痛苦，但她並未針對傷勢多做解釋，只輕描淡寫地說了一句，「紀錄一下這個勇氣勳章」；底下有網友立刻留言關心，「被家暴了？」至今她本人仍未回應發生什麼事。

謝依霖滿手瘀青照引網友關注。（圖／摘自謝依霖臉書）

有粉絲注意到謝依霖在2個月前曾在社群分享對「暴力」的見解，提到自認語言暴力也是一種暴力，「無形的暴力沒有比較不傷」，直言他人無心的話語都可能造成重傷，「外顯的傷口可以擦藥，心中的傷痕呢？看不到摸不著，更可怕的是，說不出……」；謝依霖感嘆講過的人可能會忘，聽過的人肯定不會忘，「就像被打的人絕對不會忘一樣」。

儘管謝依霖家庭狀況外界不可知，但她曾為了家庭果斷放棄蒸蒸日上的演藝事業，今年5月無預警回鍋大陸實境秀節目，重返螢光幕前，如今又有帶傷的照片，不免令人猜測她是否遇到什麼狀況，雖然有不少人認為可能運動時受傷，但一切只能等謝依霖本人解答了。

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