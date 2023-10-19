Google針對Chrome瀏覽器的網址列進行5大更新，藉此提升用戶體驗與方便性，包括自動偵測完成網址、在書籤資料夾內搜尋、熱門網站的建議及調整布局更快閱讀查詢結果，透過上述更新，能夠更精準的辨識用戶想要前往的網站。

過往用戶輸入網址開頭，Chrome就會自動偵測想要前往的網站，不過現在Chrome縮短路徑，例如，用戶想搜尋Google Flights網站，更新後只要輸入Flights，就會自動補全網址，讓用戶輕鬆前往網站。

此外，如果用戶在網址列出現拼字錯誤，Chrome會自動偵測，並立即根據用戶之前造訪的網站顯示建議；未來在Chrome網址列搜尋關鍵字，就可以找到已儲存的書籤頁面，使用上更直觀方便。

此次更新令人印象深刻的是，未來透過Chrome搜尋Google會額外提供類似的熱門網站，供使用者參考，並調整Chrome的視覺布局，讓用戶可以閱讀查詢結果，更容易閱讀能夠更快反應。