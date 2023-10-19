據澎湃新聞報導，第19屆北京-東京論壇10月19日在北京開幕。中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅在論壇開幕式上視頻致辭，提到兩國民間感情時指出，「受中美關係氛圍的影響，中日國民感情近年來持續在低位徘徊，必須引起我們的高度重視，同時共同來加以扭轉。」

王毅表示，現在隨著疫情趨緩，人員往來逐漸恢復，各界開展一系列的活動，來紀念中日友好條約締結45週年，這在中國國內都引起了積極的反響。日前中日的體育健兒在杭州亞運會取得了優異的成績，為觀眾帶來了精彩的瞬間。

「兩國關係越不盡如人意，我們越要發揚以民促官的傳統。」王毅說，讓兩國民眾特別是年輕一代更多地開展面對面的交流，增進相互理解和信任，為中日關係的發展打造堅實的民意基礎。

近日，中日兩國聯合實施的輿論調查結果顯示，「對中國印象不好」的日本人比例較上年有所增長；「對日本印象不好」的中國人比例也略有提高。