中華電積極建構多元、包容、友善的職場環境，除結婚、生育、教育、退休等多重面向的「全方位福利措施」，為了持續提升員工福祉，讓優秀人才起心(薪)動念，日前公開宣布113年1月1日起全員定額加薪3000元，並預計於113年7月起全員再加給伙食津貼共四大福利提升政策。

至於新進員工的薪資待遇，本次業務類職缺的起薪為43,195元，技術類則為45,220元，此外享有全體員工都適用的「全方位福利措施」，如1.6個月的三節年節獎金、平均2.6個月的績效獎金以及0.4個月的全勤獎金以激勵員工士氣，每年亦根據營運及績效表現，核發企業化特別獎金與員工酬勞，與全體員工共享經營績效，符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以111年為例，全年年薪上看21個月。

中華電董事長郭水義強調，中華電積極提升人才資本競爭力，除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升，激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績，也歡迎所有優秀人才加入中華電。