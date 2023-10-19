因應以巴緊張情勢持續升高，外交部宣布正式啟動以色列撤僑專機作業，專機訂於20日中午自台拉維夫機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際際機場（FCO）。

外交部發布新聞稿指出，近日以巴緊張情勢持續升高，外交部經綜合評估，指示駐以色列代表處依據緊急應變計畫因應措施，正式啟動撤僑專機作業，鑒於當地情勢變化快速，外交部呼籲在以僑胞及國人利用該專機盡速離境。

外交部表示，經駐處統計台灣僑胞及國人搭乘專機需求後，若尚有空位，基於人道及互助考量，也將提供與台灣友好及理念相同國家的使館人員和僑民搭乘。

外交部呼籲，在以國尚未登記搭乘專機的台灣僑胞及國人，盡速與駐處聯繫登記。

外交部表示，自10月7日以色列遭受哈瑪斯恐怖攻擊以來，外交部及駐以色列代表處持續協助國人藉由空路及陸路離境，至今已協助157位國人安全離境，駐處仍將續與在以色列的僑胞與國人保持緊密聯繫，隨時提供必要的協助。