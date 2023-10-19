台積電海外布局依進度推展，美國亞利桑那州廠將於2025年量產，日本廠於2024年底前量產，至於德國廠計劃建置車用及工業用特殊製程晶圓廠，預計2024年下半年動土，並於2027年底開始生產。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家說明海外布局最新進展時表示，美國亞利桑那州第一期晶圓廠建置情況有所改善，目前聘用近1100名當地員工，將會持續延攬當地人才，預計2025年量產。

日本廠將主要生產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米，當地員工已來台接受訓練，預計2024年底前量產。至於中國廠，基於美國政府的建議，台積電預計透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序，取得無限期豁免。

在德國建廠進度部分，魏哲家說，台積電計劃建置車用及工業用特殊製程晶圓廠，將生產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米，預計2024年下半年建廠，並於2027年底開始生產。

魏哲家表示，台積電拓展全球製造足跡，主要希望增加客戶信任、擴大未來成長潛力，並觸及更多國際人才。台積電的海外決策是基於客戶需求和必要的政府支持水準，這是為了最大化台積電股東的價值。