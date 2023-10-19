復華A級債券基金可說是債市的A級玩家

三好加債：控風險 顧收益 價格甜

因為它主要投資信評A級以上及成熟市場的投資等級債券，有效控制風險並追求總回報，設計了3檔不同的子基金及不同的提前出場機制，兼具投資機動性與投資效率，也是債市的機動戰士。

(圖/理柏（Lipper）亞太區研究總監-馮志源)

目前市場上多數的目標到期債券基金

主要是在2016~2021年間發行，當時的時空背景是處於低利率的貨幣政策環境，為了拉高收益率，投資組合多以新興市場債券為主，且普遍集中在 BBB 級以及近4成的非投資等級債券，但之後都面臨了部分新興國家的信用品質惡化，如阿根廷債務違約及俄烏戰爭的意外事件。當系統性風險、地緣政治風險、黑天鵝事件發生時，會讓基金遭受過大衝擊。

現在復華A級債券傘型基金在設計上，先以控制風險作為優先考量，主要投資信評A級以上及成熟市場的投資等級債券，抵禦市場環境變動的風險。

聯準會去年暴力升息後，今年多數發行的目標到期債券改多鎖定在成熟市場中3-4年到期的短期債券，在債信評等上多選擇BBB級以上債券，但多仍搭配2成的非投資等級債，這樣的配置波動相對仍大，而且多數都是要求持有到到期為止，以求領得完整的債息，明顯欠缺投資彈性。

復華A級債券基金鎖定成熟市場中5-8年投資信評A級以上的投資等級債券，根據1981~2022 年的歷史統計資料，買入A 級債券後投資5年，累積違約率僅0.4%，遠低於非投資等級債券的13.8%；買入後投資8年，累積違約率 0.8%，也遠低於非投資等級債券的17.7%；代表信評 A 級債券之財務體質較為穩定，能因應經濟景氣與產業循環變動。

目前美國投資等級債指數殖利率已升至5%以上，是2008年金融海嘯後，殖利率最高的進場機會，若聯準會明年開始降息，預期將有利債市重啟多頭，投資等級債在降息期間有機會帶來較佳報酬，債息加資本利得的總回報可期。

復華A級債券傘型基金目前主要有3檔不同投資期限與出場條件的子基金；

復華「2年半至5年」機動到期A級債券美元基金(記憶密碼:25(單))

只有美元幣別，基金成立次日起屆滿2.5年後，累積報酬率超過10%(當月最後五個營業日淨值皆達11.0元(含)以上），第一年經理費 2.5%，其後每年0.5%，逐日計算，保管費：0.12%

復華「3至8年」機動到期A級債券美元/台幣基金(記憶密碼:38(雙))

有美元及台幣二種幣別，基金成立次日起屆滿3年後，累積報酬率15%，美元及台幣各自檢視(當月最後五個營業日淨值皆達11.5元(含)以上) ，第一年經理費3.5%，其後每年0.5%，逐日計算，保管費：0.12%

復華A級債券傘型基金和一般目標到期基金相比，投資金額門檻相對較低，在復華投信申購美元計價子基金，最低申購金額只需1,000美元，新台幣計價子基金，也只需新臺幣3萬元，投資人可根據投資需求、投資期間、持有幣別等進行選擇，3檔子基金皆無配息，可以利息再投資的複利效果，參與因降息帶來的債券資本利得，及淨值若達標的提前出場機會。

如果在復華投信官網開戶，可享受最優惠的手續費減免，募集期間網路申購手續費新台幣計價基金手續費0元，若是美元計價基金，每筆僅收5美元（原網路申購手續費率為0.6%），復華A級債券基金，預計募集期間10/23 -10/27，基金於成立後，預計一個月內完成投資組合布局，投資人如果錯過募集期後就不能再進場買進，有投資意願的投資人必須把握募集期間，但如果買進之後改變心意，自基金成立日起90日後，可開放買回，但是須支付提前買回費用(買回總額的1% ，該費用歸入基金資產)，另外，要注意的是，基金啟動提前結算機制後，就不再受理買回。

債券 中天期 存續期間 利率 A級債券 降息資本利得

原文出處：https://www.facebook.com/lipperxavfeng/

本文內容已獲 基金醫生－馮志源的財經筆記 授權

（特別企劃，資料來源部分參考復華投信行銷資訊）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。