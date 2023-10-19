特富野古道沿途保有部份舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景色優美亦具歷史意義。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

特富野古道已完成0k-3.75k路段改善作業，林業保育署嘉義分署將於10月20日開放全線通行。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農業部林業及自然保育署嘉義分署為提昇遊憩品質及維護遊客步行安全，去年6月22日起封閉特富野古道0K至3.75K路段，以修舊如舊方式，辦理步道、橋樑整修，現已完成步道改善作業，明天古道全線開放通行。

特富野古道位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，全長6.32公里，步道從南投縣入口前段地勢較為平坦(0K至3.75K)且有13座橋樑橫跨溪谷，後段則是陡下的枕木階梯通行至特富野部落，因13座橋樑已興建20餘年，木材構造已有明顯劣化現象。

林業署嘉義分署為確保遊客通行安全，暫時封閉步道進行橋樑整修，以修舊如舊方式投入步道改善，主要針對橋樑安全性進行整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入改善範圍，並新設跳石步道及替代路線等，藉此建構更安全的山林步行環境，明將全線開放服務山友。

特富野古道是國家級自然步道，原為鄒族早年開闢的獵徑，日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木等，2001年嘉義分署將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，大受歡迎。

嘉義分署進一步提醒遊客，特富野古道位處海拔2000公尺以上，早晚溫差大，請上山的民眾要事先安排好食宿及準備禦寒衣物，注意旅遊及行車安全，才能享受一場愉快的身心靈之旅。