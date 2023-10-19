目前布蘭特12月期油價格下跌0.43%，報每桶91.07美元。周五到期的美國西德州中質原油（WTI）11月合約微跌0.06%，報每桶88.27美元。較活躍美國12月期油下跌0.2%，報每桶87.14美元。

包括石油業在內，拜登政府周三暫停對委內瑞拉多家企業實施的制裁，以作為對該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）支持民主進程的回報。

馬杜洛政府與美國支持的反對派在17日簽訂初步協議，約定在2024年底舉行全國大選。

在獲得美國財政部頒發的新通用許可證之後，OPEC成員國委內瑞拉在未來6個月可不受限制地生產石油，並向其選定的市場出口石油。

美國自2019年對委內瑞拉實施嚴厲的經濟制裁。

美國國務卿布林肯對馬杜洛在選舉方面做出的讓步表示歡迎，但也表示華府希望他在11月底之前開始解除對反對派推舉總統候選人的禁令，並開始釋放政治犯和遭到不當拘留的美國人。

國務院高層透露，除非馬杜洛落實美方的呼籲，否則拜登政府將撤銷這些放寬制裁的措施。

美國財政部則發布聲明表示，如果馬杜洛政府未能履行與反對派簽定的協議，美國財政部隨時能撤銷這些許可。

在加薩醫院遭到飛彈攻擊導致數百平民死亡後，伊朗向OPEC呼籲對以色列祭出石油禁運。加上中東緊張局勢升高，使原油供應可能受阻的疑慮加劇，以及美國原油庫存跌幅遠超出預期，周三油價勁揚，紐約期油上漲1.92%，收在每桶88.32美元。倫敦布蘭特期油漲1.78%，收於每桶91.50美元。

不過消息人士透露，OPEC無意對成員國伊朗的呼籲立即採取任何行動，這緩解了對原油供應中斷的擔憂。

花旗分析師在報告中指出，以色列每天進口約25萬桶石油，主要來自哈薩克、亞塞拜然、伊拉克和非洲國家，「我們認為要哈薩克和亞塞拜然這兩個以色列的盟國實施禁運，是不太可能的事」。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，美國總統拜登已經結束在以色列的閃電行程，而以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的衝突也沒有進一步升級，這使油價回落。但由於地緣政治局勢仍然緊張，原油價格仍然面臨上漲壓力。