重陽節將至，新竹縣政府社會處精心準備重陽敬老系列活動，20日至23日在身心障礙福利服務中心（合好一起錸同心樓）、蕭如松藝術園區、北埔綠世界生態農場、竹北享平方百老匯影城等4景點，辦理重陽敬老拍照打卡上傳送禮快閃活動，鼓勵持敬老卡、愛心卡的縣民走出戶外，盡情閱讀、觀賞藝術作品、看場電影或是接觸大自然等等，讓身心更加健康。

社會處長陳欣怡表示，重陽敬老拍照打卡上傳送禮快閃活動，歡迎持敬老或愛心卡民眾於10月20日至23日每日上午10時至下午2時止，至前述4景點持敬老或愛心卡做為身分識別免費或優惠進入，現場拿社會處製作的打卡板拍照上傳「竹縣社會處」臉書及打卡，經工作人員確認後，現場即可獲得精美小禮物1份，每個景點每日限量30份喔！

新竹縣依老人福利法及身心障礙者權益保障法規定，提供老人及身心障礙者優惠或免費進入之公營或公設民營風景區、康樂場所或文教設施，細項可看連結：https://reurl.cc/A0MOeY。

社會處呼籲，凡設籍竹縣的原住民年滿55歲、非原住民年滿65歲及領有身心障礙證明者均可持國民身分證正本、2吋半身照片1張、身心障礙手冊證明正本等應備文件至戶籍所在地鄉鎮市公所申請辦理敬老及愛心卡。