士林地方法院蔡姓男法官去年約女法官到陽明山吃土雞，但用餐後他將車開到產業道路，對女法官性騷擾，法官評鑑委員會認定蔡男的行為已無法使社會大眾信任其仍具備適於擔任法官之品行及素養，報由司法院移送職務法庭審理，並建議撤職。士林地院表示尊重，並將蔡姓法官調整服務地點至士林簡易法庭，避免與被害女法官同處一個辦公環境。

士林地院說明，已依申評會之決議，按性別平等工作法之旨，完成工作場域及相關措施之必要調整，及持續提供心理健康支持方案，同時亦全面檢視各項性騷擾防治措施，並密集辦理6場性騷擾防治、性別主流化教育專題講座，提供旁觀者介入訓練，以加強同仁性平觀念。

士林法院另指出，關於蔡姓法官就該院申評會之決議提出之申復，申評會經通知相關人到場說明，並延請專家學者參與討論，於18日作成申復無理由之決議書。為保護申訴人，及考量相關案件尚在偵查中，故無法進一步為案情之說明。