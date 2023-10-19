保三總隊於今年7月31日會同關務署基隆關，鎖定詹姓嫌疑人利用進口車床機械包覆在石棺內，夾藏毒品安非他命52公斤及大麻花3公斤。（圖／警方提供）

保三總隊於今年7月31日會同關務署基隆關，鎖定詹姓嫌疑人利用進口車床機械包覆在石棺內，夾藏毒品安非他命52公斤及大麻花3公斤。（圖／警方提供）

保三總隊7月底在清查貨櫃時，查獲一起利用進口機具走私毒品的案件，起出52公斤的安非他命及3公斤的大麻花。（張志康攝）

保三總隊在清查進口貨櫃資料時，發現有不肖人士利用人頭公司進口貨物，並疑似在貨物中夾藏不法物品，7月底會同基隆關查驗貨物，發現詹姓嫌犯在進口的車床機具下方安置「石棺」，內藏毒品安非他命52公斤及大麻花3公斤。檢警分成兩波將5名嫌犯緝捕歸案，其中3人羈押獲准，全案依《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

保三總隊於今年7月31日會同關務署基隆關，鎖定詹姓嫌疑人利用進口車床機械包覆在石棺內，夾藏毒品安非他命52公斤及大麻花3公斤。（圖／警方提供）

據檢警調查，吳姓嫌犯先是在台灣購入了一批車床機械，並且將該批機械出口到馬來西亞。並在馬國打造一個兩層的鋼製底座，並在夾層內灌入混凝土，增加層板的厚度，以逃避進口時的海關X光機查驗，看起來就像是個「石棺」。吳嫌並將車床機械固定在這個「石棺」上，並在「石棺」中夾藏了毒品安非他命52公斤及大麻花3公斤。

保三總隊查獲毒品走私集團，嫌犯為規避海關及警方的查驗，特別在進口的機具下方設置了大型的「底座」，還灌入混凝土讓這口「石棺」難被查出內藏毒品。（張志康攝）

經過這麼一搞，整件機械突然變成重達3公噸的龐然大物，也讓海關及檢警難以查探內部的狀況。不過保三總隊會同了海關，7月底在八里分關儀檢站查檢了這件貨物，經過鑽孔探查，利用攝影機及高科技設備，確定「石棺」裡果然夾藏大批毒品。

保三總隊刑大大隊長張躍瀚表示，這次起出的毒品市值近1.1億元。（張志康攝）

保三總隊立即與新北市政府警察局、臺北市政府警察局、臺南市政府警察局及高雄市政府警察局等單位共組專案小組並報請臺北地方檢察署指揮偵辦。檢警先是不動聲色，待詹姓犯嫌及到場監看的吳姓犯嫌等3人8月2日前來收貨時，一舉將3人逮捕。

接著檢警循線在9月25日，由專案小組持搜索票及拘票將逃亡藏匿於臺南民宿之吳姓犯嫌胞兄等2人拘提到案，並將5名嫌犯及全案移送台北地檢署偵辦。

據了解，詹姓犯嫌有毒品前科，先前因為其他案件判刑，今年7月才獲釋；吳姓犯嫌與其胞兄是雙胞胎兄弟，詹嫌疑似扮演背後指導，讓吳嫌及其胞兄出面走私毒品。

保三總隊表示，這批毒品估算市值近新臺幣1億1千萬元，所幸於專案小組團隊合作下，成功阻絕毒品流入市面，警方呼籲，參與走私運輸毒品為刑事重罪，若經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法，緝毒為政府治安重點，必會落實執行政府「毒品零容忍」政策，針對各類毒品案件積極偵辦，全力瓦解走私集團。

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