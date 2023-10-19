高齡長輩在使用智慧型手機常碰到困難，問兒孫有時又被碎念，以至於更閉鎖。新北市社會局為協助長輩勇於學習，跟上時代，委託台灣老大人活力發展協會，專為社區關懷據點培訓數位陪伴員，歷經3天18小時的訓練，經學習認證後，回到各社區教導長輩，同儕學習，長輩比較不會難為情。

老大人協會專業講師葉左丞利用活潑生動的ppt，讓學員邊聽邊實際操作。舉凡手機和網路的基本功能介紹及應用、照片影片的拍攝剪輯傳送、App的安裝和使用，乃至上網訂購或線上掛號等，都是長輩在實際生活所面臨的問題；還有如何防詐騙，他說有許多長輩不敢使用網路銀行，擔心存款被駭，但數位化已是一個時代趨勢，重點是如何學習正確方式。

3天研習，共有79位學員來自67處社區照顧關懷據點參與。結訓當天，土城清化里長袁慧如分享表示，因該里位於青雲路等山坡地，在疫情期間，大家不敢外出，如注射疫苗、發放口罩等，都必須透過手機或網路，但有些長輩不會使用，必須仰賴子女。

袁慧如說，為避免長輩在疫情期間悶得發慌，她及據點人員教長輩用手機拍攝住家附近的野花野草，上傳後分辨哪些可以入菜，後來辦了一個「野菜宴」，連盤子都省了，改用芭蕉葉盛裝，長輩終於體會手機可以增加生活樂趣。

中華培愛全人關懷協會志工黃淑蕙表示，長輩抱怨看醫生要上網預約掛號，等公車一等20分鐘腦門直冒煙，學會了用手機上網掛號方便多了，裝設公車App，提早5分鐘到站牌即可，這些生活知能回據點後會好好教長輩。

社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，占全市人口比約17.7％，台灣社會更將於2025年邁入超高齡社會，為協助長輩感受數位科技帶來的生活便利而不是生活阻礙，就從智慧型手機開始。這些數位陪伴員都要回到據點教導，協助解決長輩遇到的數位問題，讓長輩擁有更自主快樂的生活。