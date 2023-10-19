IDC（國際數據資訊）今（19）日舉辦年度「2023未來企業大獎」台灣頒獎典禮；遠傳電信繼去年獲得IDC「最佳未來營運」和「年度最佳CEO」之後，今年再下一城，由遠傳執行副總胡德民榮獲「年度最佳CIO」。遠傳近年推動數位轉型，對內加速人才技術轉型、對外持續擴大新經濟業務，並透過「遠傳新創加速器」創造上億元數位轉型商機。今年由「資訊暨數位轉型科技群」執行副總胡德民榮獲年度（2023）CIO／CDO大獎殊榮的CIO，彰顯IT部門對遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術發展新經濟解決方案、推動企業數位轉型和加速創新應用落地的貢獻與成效。

遠傳近年在總經理井琪的帶領下，成功從傳統電信業者轉型為科技服務公司，利用「遠傳5G大人物」技術發展創新數位服務與企業資通訊解決方案，並邁向綠色新經濟，成功創造第二成長曲線；去年井琪亦榮獲2022年度CEO、遠傳「AI偵測詐騙電話」專案獲得「營運模式創新獎」。井琪表示：「遠傳的數位轉型是由內而外，遠傳IT團隊及跨部門同仁持續突破自我、擁抱創新，在科技更迭的浪潮之下，共同打造一個敏捷、數據文化導向的團隊。很高興胡德民執行副總能夠獲得IDC年度CIO的肯定；這讓我們更堅定遠傳以自身數位轉型的實作經驗和自主開發或整合的解決方案，協助企業夥伴與公部門升級轉型，為產業競爭力注入量能。」

胡德民2年前加入遠傳，即被付以整合遠傳IT部門與轉型辦公室負責遠傳新經濟解決方案產研發之重任。胡德民對內推動IT的組織改革與能力提升，塑造IT人才的學習成長文化，透過Scrum團隊自主開發與敏捷文化，引進開發維運一體化（DevOps）與網站可靠性工程（SRE，Site Reliability Engineering），更成立架構委員會規劃技術發展藍圖與知識共享文化，提供訓練資源和賦予員工技術轉型的機會。而面對傳統系統彼此資訊互不相通的問題，遠傳IT團隊整合了跨系統的客戶資料、營運數據，建立雲端數據中台並打造營運分析儀表板，開啟數據驅動決策的營運模式，讓處理速度提升了10倍。與外部企業的合作，更整合新經濟產品規劃和行銷團隊，並輔導內部技術人員，成立外部企業客戶的專業服務團隊，從技術力提升再到業務力的擴展，已不只是單純的資訊部門，更接近具備營利能力的資訊服務公司，相關營收佔比從2020年的15％提升至2022年的19.4％。

此外，胡德民深諳大型企業CIO對於穩定與創新兩難的立場，推動「新創加速器」為新創夥伴注入量能，2年來已成功協助至少37個新創團隊打入市場，創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元。AI科技運用方面，遠傳IT早已使用AI科技協助警方「打詐」，成功讓詐騙電話數量減少近9成，2019年即獲刑事局頒獎表揚；今年更迅速擁抱生成式AI，遠傳「friDay影音」並成為全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台。

胡德民表示：「遠傳IT團隊在前任CIO的領導下已開始啟動轉型，如今更從以往單純的內部資訊部門，轉型為能夠了解客戶商業需求和具備業務能力的資訊服務團隊，親力親為協助企業夥伴IT轉型產業升級。身為國內少數肩負業務目標的CIO，能不斷締造佳績，要歸功於遠傳IT團隊及跨部門同的合作無間。也期許遠傳IT團隊持續掌握科技浪潮、推動商業與服務模式創新，扮演企業內部到企業夥伴的創新引擎。」