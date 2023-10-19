美國在台協會（AIT）主席羅森伯格本周訪台，與藍綠白三黨總統參選人會面，今行程結束將訪美。她今日和AIT發言人鄧艾德在AIT總部與媒體舉行圓桌座談，強調台海和平穩定符合美國長久利益，不會被其他區域發生的事件影響，深化台美夥伴關係是拜登政府首要優先目標之一。

媒體在會上詢問，以巴衝突升高是否會對美台軍售造成影響？羅森伯格明確回應，美國對於台灣的支持堅若磐石，美台夥伴關係與台海和平穩定，對美國利益是長久的，這些利益不會因世界其他區域所發生的事件，而受到任何影響。

羅森伯格強調，美國將持續支持台灣維持自我防衛的能力，包含繼續依循《台灣關係法》，提供台灣防衛相關物資及服務。她也指出，聚焦在美國挺台上，是拜登政府的首要目標，將會繼續深化擴大美台夥伴關係，而這在美國國會中，也是跨越黨派的目標。

羅森伯格說，美國知道台灣面對許多挑戰，尤其是來自北京在台海施加的壓力、以及脅迫，但美台間有許多擴展關係的機會，因此美方把台灣放在優先重點，這非常重要。

羅森伯格致詞時也說，她此行和蔡英文總統、3位總統參選人、民間團體、商界、學界領袖見面，每次她都重申美國對台灣的支持堅若磐石，「我們會與朋友站在一起，未來也會持續這麼做」。

羅森伯格提及，她此次來台多次重申美國對台安全承諾，例如通過超過500億美元的軍售案（FMS），以及美國總統拜登透過總統提取權，供台3.45億美元的軍援，和美方供台軍事教育及訓練協助等。

羅森伯格強調，針對台灣國防改革，美方也給予肯定，而美方近日也宣布的「外國軍事融資」（FMF）計畫，透過授權撥款，讓台灣能從美國獲得軍事資源，這是前所未見的模式，台灣能藉此得到更大軍事支持。

針對台灣首艘國造潛艦「海鯤號」下水一事，羅森伯格表示，美國非常認真地看待此事，美國也會依據《台灣關係法》持續提供台灣相關戰力，也樂見台灣在提升自我防衛能力上有所努力。